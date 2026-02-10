Investigación policial vincula al Cartel El Diablo con doble crimen en Sulaco, Yoro

Las autoridades investigan el doble asesinato de dos primos en Sulaco, Yoro, y señalan al Cartel El Diablo como principal responsable. El crimen ocurrió la noche del domingo, cuando las víctimas fueron atacadas a balazos, y la Policía analiza posibles vínculos con amenazas previas de esta estructura criminal dedicada al sicariato y microtráfico en la zona.