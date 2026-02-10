Invasión de sargazo en Roatán
Padre muere ahogado luego de salvar a su hija en el río Patuca
Dilver Ruiz será recordado por su acto heroico al arriesgar su vida para salvar a su hija de morir ahogada cuando regresaban de una vigilia.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 17:43
