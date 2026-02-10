Invasión de sargazo en Roatán
Captan momento en el que asesinan a joven en el bulevar Morazán
El crimen se registró alrededor de las 9:00 de la noche, donde testigos relataron que los agresores portaban pasamontañas y vestimenta similar a la policial, simulando un operativo
Cortesía
Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 09:02
El Salvador proyecta ingresos de 55 millones de dólares por la residencia de Shakira
Novia de Bryan, ultimado en el bulevar Morazán, dedica emotivo mensaje tras su muerte
Trump califica show de Bad Bunny como “uno de los peores de la historia”
Rixi Moncada vincula show de Bad Bunny con “lucha histórica del pueblo hondureño”
Luis Redondo inicia nueva etapa fuera del poder con cambio de domicilio reservado
Revelan cuánto cobraron los “arbustos” del show de Bad Bunny en el Super Bowl
Así se vivió el concierto de Shakira: un llenazo total que confirma su legado histórico
Falsa intervención policial termina en asesinato de alias “Calaca” frente a bar en Morazán
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
"¡Mi hijo, mi hijo!": Gritos de dolor marcan los minutos tras colisión
"¡Siéntese madre!": Entre gritos de auxilio transeúntes ayudan a personas heridas en accidente en Choloma
