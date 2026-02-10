  1. Inicio
Captan momento en el que asesinan a joven en el bulevar Morazán

El crimen se registró alrededor de las 9:00 de la noche, donde testigos relataron que los agresores portaban pasamontañas y vestimenta similar a la policial, simulando un operativo

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 09:02
El Heraldo Videos