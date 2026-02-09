  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

"¡Mi hijo, mi hijo!": Gritos de dolor marcan los minutos tras colisión

Las imágenes captan el momento exacto en que heridos y testigos lloran sobre el pavimento, mientras el tráfico se detiene ante la tragedia frente a IMSA.

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 15:00
El Heraldo Videos