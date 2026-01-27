  1. Inicio
Motociclista dispara contra hombre en una gasolinera

Un motociclista disparó contra un hombre dentro de una gasolinera. La agresión fue sorpresiva y, tras cometer el ataque, el responsable escapó rápidamente en su motocicleta.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 08:59
El Heraldo Videos