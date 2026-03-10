  1. Inicio
Tribunal declara culpable a Katherine Romero por abuso

Tras evaluar las pruebas presentadas, los jueces concluyeron que había elementos suficientes para declarar culpable a Romero por abusar de sus hijastros.

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 21:45
