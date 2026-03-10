  1. Inicio
Dos hipótesis rodean la masacre de tres hermanos en San Andrés, Lempira

El portavoz policial Edgardo Barahona informó que equipos de investigación ya realizan las diligencias para esclarecer el crimen. Según las autoridades, una primera hipótesis apunta a una posible venganza, debido a que los tres hermanos habían estado recluidos por un homicidio ocurrido en diciembre de 2019.

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 10:07
El Heraldo Videos