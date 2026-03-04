  1. Inicio
Expolicía municipal admite doble femicidio ocurrido en La Lima, Cortés

Luis André Velásquez Torres, expolicía municipal de La Lima, Cortés, admitió su responsabilidad en el femicidio agravado de Cinthia Carolina Castro Castañeda, de 26 años y con tres meses de embarazo, y Génesis Nazareth Cerrato Montes, de 19 años. El crimen ocurrió el 22 de noviembre de 2022, cuando ambas jóvenes regresaban de una discoteca y fueron atacadas a disparos frente a la vivienda de Cinthia, con quien el imputado mantenía una relación de pareja.

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 21:48
El Heraldo Videos