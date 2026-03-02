  1. Inicio
Incendio de gran magnitud consume hotel en French Harbour, Roatán

Un incendio de gran magnitud afectó la noche del lunes a un reconocido hotel en French Harbour, Roatán, generando alarma entre turistas y residentes. La estructura, construida en gran parte con madera, permitió que las llamas se propagaran rápidamente, dificultando las labores de contención.

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 22:06
El Heraldo Videos