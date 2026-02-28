EH Plus
Detienen a mujer acusada de vender a sus hijas por 200 y 500 lempiras
Dos menores de 10 y 12 años habrían sido presuntamente explotadas por su madre a cambio de 200 y 500 lempiras en La Ceiba, según la denuncia que investigan las autoridades.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 13:05
