  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Llega a Tegucigalpa la droga incautada en Choluteca

La droga incautada en Choluteca fue trasladada a Tegucigalpa como parte del procedimiento de custodia e investigación.

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 10:40
El Heraldo Videos