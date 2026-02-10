Asesinan a Sindy Paz, en La Ceiba, el mismo día de su cumpleaños

Sindy Paz, de 18 años, fue asesinada el 9 de febrero en La Ceiba, Atlántida. Su cuerpo fue hallado atado de manos y pies, con múltiples disparos, en una zona solitaria del bulevar del Este. La Policía Nacional y la DPI investigan el crimen, mientras su familia exige justicia y trasladó el cuerpo a Pespire, Choluteca, para darle sepultura.