FBI difunde video de dospecho del secuestro de Nancy Guthrie

El FBI publicó el martes imágenes de un sospechoso enmascarado relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, tras diez días de haber sido vista por última vez en su hogar en Arizona.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 10:50
