Frío extremo y tormentas afectan al este y noreste de Estados Unidos

El fuerte temporal invernal persiste en gran parte de EE UU, especialmente en la costa este y el noreste, con más nieve, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas, lo que complica el transporte en carreteras y aeropuertos y aumenta el riesgo de cortes de energía.

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 09:10
El Heraldo Videos