EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos mundo
Estos son los estados que se preparan ante posibles redadas de ICE
Ante posibles operativos de ICE, varios estados se preparan con medidas y protocolos para responder a eventuales redadas migratorias.
Scarleth Rodríguez
seguir +
Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 21:25
El Heraldo Videos
Videos mundo
Tenía 17 golpes y costillas rotas: caso de Orlin conmociona
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Estos son los estados que se preparan ante posibles redadas de ICE
Scarleth Rodríguez
Videos mundo
Hondureña de 18 años es detenida en EEUU tras asesinar a hombre de 58 años en Memphis
Jefry Sánchez
Videos mundo
Carmen Mejía es exonerada tras 22 años en prisión en EEUU por la muerte accidental de un bebé
Jefry Sánchez
Videos mundo
Conservadora Paulina Núñez es elegida como nueva presidenta del Senado en Chile
Agencia EFE
Videos mundo
El rey Felipe VI asiste a la toma de posesión de Jose Antonio Kast
Agencia EFE
Videos mundo
Alishon Torres, hondureña arrestada en EEUU tras matar a hombre acusado de tocar a su hermana
Jefry Sánchez
Videos mundo
El rey Felipe VI de España aterriza en Chile para asistir a la investidura de Kast
Agencia EFE
Videos mundo
Bombardeo a depósitos de combustible en Teherán
Cortesía
Videos mundo
Ataque israelí provoca fuertes explosiones en Teherán
Cortesía
Videos mundo
Explosiones sacuden depósitos de combustible en Teherán
Cortesía
Videos mundo
Trump saluda a los mandatarios latinoamericanos y firma acuerdo en la Cumbre "Escudo de las Américas"
Agencia EFE