  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Estos son los estados que se preparan ante posibles redadas de ICE

Ante posibles operativos de ICE, varios estados se preparan con medidas y protocolos para responder a eventuales redadas migratorias.

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 21:25
El Heraldo Videos