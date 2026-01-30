  1. Inicio
Melania Trump, sobre su documental: "Van a descubrir 20 días de mi vida"

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, explicó durante la presentación de su documental, que el público podrá asomarse a 20 días de su vida, los previos a la ceremonia de la segunda investidura de su marido, el presidente Donald Trump, y conocer muchos detalles.

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 12:00
