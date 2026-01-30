  1. Inicio
Trump arropa a Melania en la premiere de su documental: Es una buena influencia para mí"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arropó a la primera dama, Melania Trump, durante la presentación del documental sobre su esposa, de quien afirmó que es "una buena influencia" para él.

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 11:53
El Heraldo Videos