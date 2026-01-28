Nuevo gabinete de Gobierno
La borrasca Kristin pone en alerta a España
La nueva borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería (Andalucía) está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para hoy de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Agencia EFE
seguir +
Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 09:26
