Caen tres individuos con fuerte armamento de uso prohibido en El Paraíso
La Policía de Honduras, liderada por el Subcomisionado Juan Guillermo López, jefe del departamento de El Paraíso, detuvo a tres individuos en la comunidad de Laguna Teupasenti durante un operativo en el que se les encontró en posesión de armas de alto calibre. Esta acción forma parte de los esfuerzos de las autoridades para garantizar la seguridad en la zona.
Juan Flores
seguir +
Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 13:59
Videos Honduras
Plataforma Defensores de Honduras reconoce a medios por informar con objetividad
Estalin Irías
Videos Honduras
Maribel Espinoza pide juicio político para tres funcionarios y acciones contra Xiomara Castro
Agustín Lagos
Videos Honduras
Vásquez Velásquez: de la lista de los más buscados a la libertad
Cortesía
Videos Honduras
El Heraldo lleva esperanza y alegría a Santa Elena con la Maratón del Saber
Marbin López
Videos Honduras
Policía Nacional presenta nuevas autoridades para fortalecer su liderazgo y gestión
Estalin Irías
Videos Honduras
Policía Nacional investiga estafas relacionadas con licencias de conducir, anuncia Inspector Mario Molina
Estalin Irías
Videos Honduras
Tras ser retirado del listado de los más buscados, Romeo Vásquez declara: “Mentiras, odio, persecución”
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Llegan a Honduras dos helicópteros Airbus H145 destinados a emergencias y seguridad nacional
Cortesía
Videos Honduras
Fuerzas Armadas reciben dos helicópteros Airbus H145 D3 procedentes de Alemania
Cortesía
Videos Honduras
Corredores turísticos serán prioridad en plan de reparación vial por Semana Santa
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Romeo Vásquez Velásquez es retirado de la lista de los más buscados en Honduras
Rodiney Cerrato