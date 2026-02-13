Caen tres individuos con fuerte armamento de uso prohibido en El Paraíso

La Policía de Honduras, liderada por el Subcomisionado Juan Guillermo López, jefe del departamento de El Paraíso, detuvo a tres individuos en la comunidad de Laguna Teupasenti durante un operativo en el que se les encontró en posesión de armas de alto calibre. Esta acción forma parte de los esfuerzos de las autoridades para garantizar la seguridad en la zona.