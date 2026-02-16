  1. Inicio
Koriun Inversiones: a un año de la estafa, esto es lo que se sabe

A un año de la millonaria estafa, unos 300 millones de lempiras siguen “desaparecidos” y el proceso penal avanza lentamente, según los últimos reportes del caso.

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 12:02
