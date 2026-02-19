Fabricio Sandoval dice que presidenta de la CSJ no imparte justicia, Jorge Cálix y Tomás Zambrano lo corrigen

Tegucigalpa, Honduras.- Un intenso debate se vivió en el Congreso Nacional (CN) previo a la reforma del artículo 3 del Decreto 282-2010, que redistribuye facultades administrativas dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La reforma establece que las facultades administrativas que actualmente ejerce la presidencia de la CSJ pasarán al Pleno de los 15 magistrados como órgano colegiado.

Varios congresista de Libertad y Refundación (Libre) estuvieron en contra y tildaron de "golpe" al Poder Judicial la reforma. Incluso, el congresista Fabricio Sandoval adujo que se estaba haciendo una reforma constitucional, algo que no ocurrió, y aseveró que el titular del Poder Judicial no imparte justicia. "La presidenta actual de la Corte no tiene facultades para impartir justicia, ojo, actualmente la presidenta de la Corte no imparte justicia y está solo para asuntos administrativas", acotó. Sandoval mostró un claro desconocimiento de los roles en el presidente de la CSJ, cargo que actualmente ostenta Rebeca Ráquel Obando, por lo que fue corregido en la sesión. El abogado y jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, refutó: "Un abogado, por muy pequeño que sea, o un diputado que venga aquí a decirle a Honduras que la presidenta de la Corte no imparte justicia es absurdo. Hace justicia, imparte justicia, está su firma en fallos y todo asunto que va al pleno ella lo firma. Ella imparte justicia para bien o para mal".

En tanto, el también abogado y presidente del Congreso, Tomás Zambrano, orientó a Fabricio Sandoval. “A veces uno habla y desconoce cómo funciona el Poder Judicial. Yo le entiendo, pero antes de hablar mejor pregúntele a alguien que sepa porque nos están viendo estudiantes de derecho, jóvenes que quieren aprender y el pueblo está viendo qué vamos a discutir acá en el Congreso”, inició diciendo. Zambrano puntualizó que “la presidenta o presidencia de la Corte no integra salas del Poder Judicial, pero no significa que no imparte justicia y les explico por qué: en las salas que integra el Poder Judicial y pongo un ejemplo de la Sala Constitucional, donde son cinco magistrados, si una decisión no tiene unanimidad, esa decisión pasa al pleno de 15 magistrados”.