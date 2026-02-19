¿En qué año EE UU dejó de ser el país que más invierte en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El mapa de la inversión extranjera directa en Honduras cambió en los últimos años. Hasta 2020, Estados Unidos se mantuvo como el país que más inversiones realizaba en el país, de acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras (BCH). La inversión extranjera ascendió a 418.6 millones de dólares en 2020, de los que $247.6 millones procedieron de EE UU, equivalente a 59.14%. Ese año, la pandemia del covid-19 afectó la economía mundial y, por ende, los flujos de capital extranjero cayeron de manera drástica.

El año que más inversión reportó Estados Unidos en Honduras, en las últimas cuatro décadas, fue en 2017 al sumar 564.2 millones de dólares. A partir de 2021, el mapa de la inversión extranjera reportó modificaciones en su composición, ya que ese año los flujos de capital externo que ingresaron al país sumaron 738.7 millones de dólares, siendo Colombia el principal emisor con $169.1 millones. Le siguieron Guatemala y Panamá con 133.4 y 132 millones de dólares, cada uno, mientras que Estados Unidos ocupó el cuarto lugar con $109.5 millones. En 2022, el BCH reportó la entrada de 920.3 millones de dólares en concepto de inversión externa, siendo liderado el mapa por Panamá con 238.9 millones de dólares, seguido de Colombia con $170.5 millones y Estados Unidos en la tercera posición con $110.3 millones. Para 2023, la inversión extranjera sumó 1,076.4 millones de dólares, encabezando la lista de países Bélgica con $278.9 millones, seguido de Colombia con $224.4 millones y Panamá con $167 millones. Ese año Estados Unidos registró cifras negativas con -43.3 millones.