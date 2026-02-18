Instituciones deberán de informar sobre el impacto de las amnistías

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el pasado 13 de febrero está en vigor el paquete de amnistías aprobado por el Congreso Nacional y una vez que finalicen las instituciones responsables tendrán que notificar sus alcances.

Así quedó establecido en el articulado del decreto 7-2026 contentivo de estos beneficios que abarcarán tres meses, es decir hasta el 13 de mayo próximo.

"Los entes responsables de los temas de amnistías deben de informar en un plazo de 60 días contados cuando terminen las mismas, cuál fue el impacto que tuvieron sobre estas amnistías para que el Congreso Nacional pueda ir midiendo si es satisfactorio o no estas medidas", se subraya.

Lo anterior implica que a más tardar para el 13 de julio de 2026 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el Servicio de Administración de Rentas (SAR), el Instituto de la Propiedad (IP) remitirán un reporte de los usuarios que se acogieron a estas amnistías.

Amnistía municipal, energética, vehicular, tributaria, migratoria, incluyendo por servicio de agua potable y saneamiento son los indultos que se encuentran vigentes sin la aplicación de recargos, multas e intereses.