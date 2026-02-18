Entra en vigor amnistía municipal, vehicular, migratoria y de servicios públicos

La amnistía municipal se presentó como uno de los mayores incentivos para los contribuyentes, ya que elimina cualquier recargo por mora, sobretasas o intereses acumulados al 31 de diciembre de 2025 en todas las municipalidades del país. Personas naturales y jurídicas pueden ahora cancelar sus tasas y contribuciones libres de sanciones.

La medida tendrá una vigencia de tres meses y abarca desde el pago de bienes inmuebles en las 298 alcaldías hasta deudas con la estatal eléctrica, la matrícula vehicular y servicios de agua potable.

Tegucigalpa, Honduras.- Un amplio paquete de amnistías fue aprobado por el Congreso Nacional hace unos días y fue oficializado tras su publicación en el diario oficial La Gaceta el martes 17 de febrero, con la finalidad de que los ciudadanos liquiden sus deudas con el Estado, pero sin multas.

La amnistía energética ofrece una ventada de dos meses. Los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) podrán pagar sus principales deudas hasta finales de 2025, sin la aplicación de cargos accesorios, siempre que se suscriban convenios de pago para asegurar el beneficio.

Con la aprobación de la amnistía vehicular, los dueños de automotores y motocicletas que no cumplieron con el periodo fiscal 2025 o años anteriores ante el Instituto de la Propiedad (IP) podrán pagar la Tasa Única Anual, tasas registrales y viales municipales libres de cualquier tipo de sanción.

Además, se autorizó por dos años la importación de registro de vehículos sin importar su año de fabricación o país de origen. Para los modelos de 2010 hacia atrás, se establece un pago único de 10,000 lempiras que se incluirá en la matrícula vehicular del presente año 2026.

En cuanto a la amnistía de Hondutel, se informó que esta aplica para los clientes naturales, jurídicos e instituciones públicas. Se permitirá cancelar montos adeudados por servicios sin multas.

En el sector de saneamiento, la amnistía de agua potable exonera el pago de multas y recargos por reconexión. Este beneficio es amplio, ya que cubre saldos pendientes tanto con proveedores estatales y municipales como con juntas de agua comunitarias, patronatos o servicios concesionados.

Para los contribuyentes que fallaron en sus tiempos ante el fisco, la amnistía tributaria busca sanear declaraciones extemporáneas. El decreto cubre las omisiones registradas en los años fiscales 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, permitiendo regularizar la situación fiscal sin el temor a intereses por mora.

Finalmente, el paquete incluye la amnistía migratoria. Esta medida suspende temporalmente la multa administrativa a migrantes en condición irregular que transitan por el país. A diferencia de las otras amnistías, esta tendrá una vigencia extendida hasta el 31 de diciembre de 2026.

El decreto es claro, aunque se suspende el cobro, los migrantes están obligados a realizar su registro biométrico y cumplir con ciertos controles de seguridad al ingresar a Honduras.

Según los congresistas, con este abanico de exoneraciones se busca "aliviar la economía de las familias" y también incentivar la recaudación que permita a las estatales y municipales continuar con sus operaciones de servicio.