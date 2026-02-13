  1. Inicio
Alcalde capitalino a favor de amnistía para generales privados de libertad

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, es del criterio que se debe extinguir el proceso contra Romeo Vásquez, dos generales retirados y los ciudadanos presos por unos audios difundidos en WhatsApp

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 12:45
Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, considera que el general en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez debe regresar a su patria.

 Foto: Estalin Irías

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, se mostró a favor del proyecto de amnistía que la plataforma Defensores de Honduras por la Democracia impulsa para dejar en libertad a los generales en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez (en la clandestinidad), Venancio Cervantes Suazo y Carlos Alberto Puerto Fúnez.

El edil capitalino participó la mañana de este viernes en la entrega de reconocimientos a medios de comunicación, organizaciones y personas que se han destacado en la Plataforma Defensores de Honduras, donde se le consultó sobre el proyecto de amnistía que fue entregado a los diputados Kilveth Bertrand y Luz Ernestina Mejía.

Al respecto, Zelaya mostró su respaldo y dijo que "para mí, el general Romeo Orlando Vásquez Velásquez (el único que no guardia prisión por estar en clandestinidad) debería estar de regreso en su patria, en Honduras, al igual que los otros dos generales que están guardando prisión preventiva y las personas que están presas por poner mensajes de WhatsApp, deberían estar en sus casas tranquilos”.

Romeo Vásquez antes de ser enviado a Támara: “Nos están metiendo presos siendo inocentes”

“Ahora se respiran nuevos aires en Honduras y es tiempo de sanar las heridas. Es el tiempo de juntarnos bajo un nuevo cielo, bajo un nuevo sentimiento de esperanza que tiene el país. Tenemos que avanzar juntos en esto, unidos y no divididos, esto tiene que servir para construir y no para seguir destruyendo. Es el momento de unir a la familia hondureña y a la familia capitalina”, detalló el edil capitalino.

Y sobre el tema de juicio político para el fiscal general y otros funcionarios, el funcionario municipal expresó que "entiendo que son temas que están en discusión en el Congreso Nacional y ellos tendrán el espacio para deliberar el tema".

"Lo que sí puedo decir es que todo lo que se vivió en este último proceso electoral, tenemos que aprender para que las cosas nunca vuelvan a suceder. Y no pueden pasar las cosas sin que pase nada”, reflexionó.

“Aquí no son temas de venganza —amplió—, sino de mandar mensajes de que hemos aprendido la lección y que estamos haciendo los correctivos en nuestra democracia”.

Dos de los tres exjefes de las FF AA son retornados a la cárcel de Támara

“Hay muchas cosas que se pueden aprender y la comunidad internacional puede decirnos desde un punto de vista de afuera cómo vieron el proceso y entiendo que en las próximas semanas o meses estará listo el informe final de observación de la Unión Europea que también nos va a dar luces de cómo vieron ellos el proceso y cuáles son las lecciones aprendidas para que como hondureños nunca nos vuelva a pasar lo que pasó en el último proceso electoral”, manifestó el alcalde capitalino.

“Para entender la vida tienes que ver para atrás, pero para vivirla se tiene que ver para enfrente y aquí si nos seguimos agarrando de las greñas no vamos avanzar. Aquí tenemos que salir adelante unidos y no divididos”, dijo.

En relación a la lucha que desarrollaron los diferentes sectores aglutinados en la plataforma Defensores de Honduras por la Democracia, destacó que “nunca descansaron y fueron incisivos, organizados y se unieron de diferentes colores políticos de diferentes caminos de la vida, con un sólo propósito que era defender la patria, defender la democracia”.

“El papel que jugaron, tuvo sus resultados y aquí estamos con nuevos aires, iniciando nuevos caminos en esta patria que queremos tanto”, concluyó Zelaya.

Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

