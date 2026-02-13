Alcalde capitalino a favor de amnistía para generales privados de libertad

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, se mostró a favor del proyecto de amnistía que la plataforma Defensores de Honduras por la Democracia impulsa para dejar en libertad a los generales en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez (en la clandestinidad), Venancio Cervantes Suazo y Carlos Alberto Puerto Fúnez. El edil capitalino participó la mañana de este viernes en la entrega de reconocimientos a medios de comunicación, organizaciones y personas que se han destacado en la Plataforma Defensores de Honduras, donde se le consultó sobre el proyecto de amnistía que fue entregado a los diputados Kilveth Bertrand y Luz Ernestina Mejía. Al respecto, Zelaya mostró su respaldo y dijo que "para mí, el general Romeo Orlando Vásquez Velásquez (el único que no guardia prisión por estar en clandestinidad) debería estar de regreso en su patria, en Honduras, al igual que los otros dos generales que están guardando prisión preventiva y las personas que están presas por poner mensajes de WhatsApp, deberían estar en sus casas tranquilos”.

"Ahora se respiran nuevos aires en Honduras y es tiempo de sanar las heridas. Es el tiempo de juntarnos bajo un nuevo cielo, bajo un nuevo sentimiento de esperanza que tiene el país. Tenemos que avanzar juntos en esto, unidos y no divididos, esto tiene que servir para construir y no para seguir destruyendo. Es el momento de unir a la familia hondureña y a la familia capitalina", detalló el edil capitalino. Y sobre el tema de juicio político para el fiscal general y otros funcionarios, el funcionario municipal expresó que "entiendo que son temas que están en discusión en el Congreso Nacional y ellos tendrán el espacio para deliberar el tema". "Lo que sí puedo decir es que todo lo que se vivió en este último proceso electoral, tenemos que aprender para que las cosas nunca vuelvan a suceder. Y no pueden pasar las cosas sin que pase nada", reflexionó. "Aquí no son temas de venganza —amplió—, sino de mandar mensajes de que hemos aprendido la lección y que estamos haciendo los correctivos en nuestra democracia".