Misión de Observación MOE-UE reconoce proclamación de resultados y pide respetar el voto

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) tomó nota de la proclamación de los resultados electorales realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del plazo constitucional del 30 de diciembre, correspondiente a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

En un comunicado, la MOE UE reiteró su llamado a que todos los actores respeten el voto expresado por la ciudadanía hondureña el 30 de noviembre y exhortó a los partidos políticos a canalizar cualquier controversia relacionada con los resultados a través del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La misión expresó su respaldo a la labor del TJE y, conforme a lo sugerido, a la participación de la sociedad civil para garantizar un recuento oportuno y una adecuada resolución de los recursos presentados.

Asimismo, recordó a las autoridades estatales su responsabilidad de asegurar que los miembros del CNE y del TJE puedan ejercer sus funciones sin restricciones indebidas y en un entorno libre de intimidación.

En ese contexto, el TJE informó que habilitará una jornada especial este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero de 2026 para recibir impugnaciones y recursos de apelación derivados de la declaratoria de las elecciones generales de 2025 de los niveles de diputados y corporaciones.

Su magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, explicó que esta medida se tomó ante los desafíos que enfrentan para resolver las causas a la brevedad posible.