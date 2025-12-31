CNE brinda declaratoria y aleja amenazas a democracia

Tegucigalpa, Honduras.- Entre retrasos acumulados, advertencias de ruptura institucional y un pulso político que se extendió por semanas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) logró cerrar el capítulo más tenso del proceso electoral al emitir el martes 30 de diciembre la declaratoria oficial de resultados en los niveles de diputados y corporaciones municipales. A las 6:28 de la noche, en comparecencia pública, la consejera presidenta Ana Paola Hall, acompañada por la consejera vocal Cossette López Osorio y el consejero Carlos Enrique Cardona, confirmó la validez de los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en los niveles electivos faltantes. En el mismo acto se reafirmó la composición de la Presidencia de la República para el período 2026-2030, encabezada por Nasry Juan Asfura Zablah, quien tomará posesión el próximo 27 de enero junto con sus designados María Antonieta Mejía, Carlos Flores y Diana Herrera.

La declaratoria del nivel presidencial se efectuó el pasado 24 de diciembre, por lo únicamente faltaban por certificar los resultados a nivel de Congreso Nacional y alcaldías. Esta declaratoria llegó tras un recorrido accidentado que el propio pleno calificó como sin precedentes en la vida democrática del país. Desde el 1 de diciembre, el calendario electoral se vio presionado por denuncias de intentos de boicot, bloqueos y acciones que, según la presidencia del CNE, buscaron erosionar la autoridad del ente rector.

Amenazas

Con el acto, realizado dentro del plazo legal, el órgano electoral evitó que la Comisión Permanente, liderada por Libertad y Refundación (Libre) -tras múltiples amenazas realizadas por Luis Redondo, presidente del CN- activara un mecanismo de sustitución que habría profundizado la crisis. En la recta final del proceso, 48 horas antes de que brindara la declaratoria, Redondo amenazó al órgano electoral de tomar el recuento de voto en caso de que el CNE no realizara la declaratoria. Incluso, pidió a los congresistas estar disponibles ante una posible convocatoria, pero su plan se derrumbó una vez se divulgaron los resultados oficiales. Al cierre de la lectura oficial, la consejera presidenta subrayó el significado político del cierre del proceso: “Hoy venció el pueblo, hoy triunfó la democracia”.

En sus redes sociales, Hall precisó que la declaratoria fue adoptada en sesión de pleno integrada por dos consejeras propietarias y un consejero suplente, a la vez que enfatizó que, “a pesar de ataques, embestidas y sabotajes sin precedentes”, el órgano electoral cumplió su mandato. “¡Honduras: cumplimos!”, cerró. A juicio de expertos, con la declaratoria, el CNE no solo formaliza los resultados de diputaciones y alcaldías, también desactiva una intervención legislativa que habría abierto un nuevo frente de confrontación. El telón baja, así, sobre un proceso marcado por la fricción institucional, pero que concluye con una decisión que devuelve el pulso a la legalidad electoral.

Resultados reñidos

El resultado presidencial cerró de forma reñida, con una diferencia inferior a un punto porcentual entre las principales fuerzas políticas históricas, mientras que el Partido Libertad y Refundación quedó relegado a un tercer lugar con menos del 20% de los votos. En el plano legislativo, la recomposición del Congreso Nacional deja más de la mitad de rostros nuevos y un equilibrio que anticipa la necesidad de alianzas y pactos pues ninguna institución política alcanza la mayoría simple de 65 diputados. El Partido Nacional es la primera fuerza con 49 escaños, seguido del Partido Liberal (41) y Libre (35). Pinu-SD (2) y Democracia Cristiana (1) conforman los restantes espacios. En el ámbito municipal, de las 298 alcaldías, los nacionalistas también se consolidaron como el partido mayoritario, con 151 corporaciones municipales.

Los liberales quedaron en segundo lugar (76), y Libre en tercero (69). Una alcaldía correspondió al Pinu y otra a una candidatura independiente (en la Villa de San Antonio, Comayagua). No obstante, diferencias mínimas en al menos 66 municipios, así como en tres departamentos, anticipan litigios que deberán resolverse en el Tribunal de Justicia Electoral, conforme a la normativa vigente, explicaron en el CNE. El escrutinio especial municipal debió aplicarse en esas 66 municipalidades, donde la diferencia entre los dos candidatos más votados era igual o menor al 5%, pero no fue así, ante obstáculos, desacuerdos e interrupciones de los propios partidos. El caso más simbólico fue el Distrito Central. Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, mantenía una diferencia de 888 votos (0.21%) frente a Jorge Aldana, de Libre. Las consejeras informaron que la noche del 29 de diciembre se intentó llevar a cabo los escrutinios especiales correspondientes a los municipios con estrechos márgenes, dando prioridad al Distrito Central al reservar la mitad de las mesas para ese recuento. Sin embargo, el avance del proceso fue detenido luego que el consejero de corte oficialista, Marlon Ochoa, retirara su voto, alegando supuesta mala fe.

Publicación

Durante la lectura de la declaratoria, la consejera López manifestó que la publicación o no de la resolución no depende de que aparezca en el diario oficial La Gaceta para su validez, al tiempo que denunció el bloqueo para la transmisión de la cadena nacional. “No existían condiciones que favorecieran ni la transmisión en la cadena nacional, ni su publicación como ha sido demostrado con los hechos cuando personal de la secretaría del Consejo Nacional Electoral acudió en repetidas ocasiones a la secretaría de la Presidencia”, indicó. La consejera vocal aseguró que la negativa del ente consta en actas notariales, donde afirmó que el documento no ha sido recibido. “No obstante, el CNE publicó la declaratoria del nivel presidencial en la página web oficial de la institución y en los diarios de mayor circulación nacional y lo mismo haremos en esta ocasión”, afirmó.