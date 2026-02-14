Asfura afirma que el Estado está “en rojo” y arrastra deuda por L17,000 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, aseguró este sábado -14 de febrero- que las finanzas del Estado se encuentran “en rojo” y que el Gobierno debe honrar compromisos por unos L17,000 millones. El mandatario explicó que estos compromisos corresponden a varios F-01 ya cargados, los cuales deben pagarse como obligación estatal. “No es para ponerse a llorar ni quejarse, es ver para adelante y resolver”, afirmó. "Estamos en rojo, con muchos F-01 (ejecución de gastos) que fueron cargados y que ahora necesitamos ver cómo lo cumplimos, alrededor de 17,000 millones que debemos honrarlos como Estado", afirmó el mandatario.

Pese a informar la mala situación financiera en la que se encuentra el país en estos momentos, Asfura enfatizó que no se trata de "ver para atrás, porque eso no es para ponerse a llorar y quejarse, no estoy acostumbrado a eso, es ver para adelante y resolver". Asfura detalló que en los primeros 11 días hábiles de su administración el Estado recibió alrededor de 3,380 millones de lempiras, pero ese monto fue debitado directamente de la cuenta única debido a demandas judiciales. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Según el gobernante, el Ejecutivo cumplirá las órdenes de los jueces, aunque señaló que existen procedimientos que establecen notificaciones previas en casos de embargo.