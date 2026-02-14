Estos son los nuevos funcionarios que se integran al gabinete de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte del proceso de integración de nuevos funcionarios a su equipo de gobierno, el presidente Nasry Asfura, continúa la jornada de juramentaciones para la gestión pública durante el periodo 2026-2030. La noche de ayer viernes -13 de febrero- la Oficina de Prensa de Casa Presidencial compartió las fotos de la ceremonia protocolaria donde fueron nombrados los nuevos funcionarios. Con la mano sobre la Constitución de la República, Reinaldo Antonio Sánchez fue juramentado como nuevo titular la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

En el área de telecomunicaciones fueron juramentadas Delia Beatriz Valle Marichal como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y Lucy Iracema Salgado Suárez como gerente general.