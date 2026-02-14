Estos son los nuevos funcionarios que se integran al gabinete de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte del proceso de integración de nuevos funcionarios a su equipo de gobierno, el presidente Nasry Asfura, continúa la jornada de juramentaciones para la gestión pública durante el periodo 2026-2030.
La noche de ayer viernes -13 de febrero- la Oficina de Prensa de Casa Presidencial compartió las fotos de la ceremonia protocolaria donde fueron nombrados los nuevos funcionarios.
Con la mano sobre la Constitución de la República, Reinaldo Antonio Sánchez fue juramentado como nuevo titular la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
En el área de telecomunicaciones fueron juramentadas Delia Beatriz Valle Marichal como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y Lucy Iracema Salgado Suárez como gerente general.
Fernando Antonio Fortín Macías asumió el cargo de subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior; Mariano Torres Flores como secretario general de Desarrollo Económico; y Carlos Josiel Hernández como gerente administrativo de esa misma dependencia gubernamental.
De igual forma, Juan Carlos Rodríguez Molina fue juramentado como subsecretario de Empleo y Seguridad Social en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Javier Márquez como subcomisionado nacional de Preparación y Respuesta; Domingo Hernaldo Acosta Lanza como gerente administrativo; y Marlon Javier Meza Santos como secretario general.
En el área social, Alex Virgilio Santos Moreno asumió como director ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mientras que José Miguel Villeda Villela fue nombrado secretario general de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Por su parte, Jorge Humberto Velásquez Zavala fue juramentado como director ejecutivo del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), y Abelí Lozano Andino como subdirectora.
José Armando Ramírez Mejía es el nuevo director ejecutivo Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Justo René Martínez, en el sector agropecuario, asumió como subsecretario de Ganadería y Ricardo Arturo Peña Ramírez como subsecretario de Agricultura en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
José Luis Segovia fue juramentado como Asesor Presidencial cumpliendo las funciones en casos concretos que en materia ambiental le sean delegadas por el Presidente de la República.