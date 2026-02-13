  1. Inicio
  2. · Honduras

Reinaldo Sánchez asume como ministro de Copeco

Sánchez asume la conducción de Copeco con el "compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, preparación y respuesta ante emergencias".

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 22:15
Reinaldo Sánchez asume como ministro de Copeco

La noche de este viernes 13 de febrero, Sánchez fue juramentado en Casa Presidencial.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Reinaldo Sánchez fue juramentado la noche de este viernes como el nuevo ministro de la Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Sánchez fue juramentado por el mandatario de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah.

Sánchez asume la conducción de Copeco con el "compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, preparación y respuesta ante emergencias".

Además, para coordinar acciones interinstitucionales que contribuyan a una Honduras más resiliente frente a eventos naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, afirmó la secretaría en una publicación en la red social X.

Sánchez es un político y empresario con amplia trayectoria en la administración pública. Ha sido diputado en varios periodos legislativos y ocupó la presidencia del Comité Central del Partido Nacional entre 2017 y 2021.

También se desempeñó como ministro secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y posteriormente fue titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en la administración de Juan Orlando Hernández, donde coordinó programas sociales de alcance nacional.

Cabe mencionar que, junto a Sánchez, el exdiputado Mario Pérez también fue juramentado como viceministro de Copeco.

Las nuevas autoridades de Copeco fueron juramentadas por el presidente Asfura.

Las nuevas autoridades de Copeco fueron juramentadas por el presidente Asfura.

 (Foto: Cortesía)

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias