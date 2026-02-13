Reinaldo Sánchez asume como ministro de Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Reinaldo Sánchez fue juramentado la noche de este viernes como el nuevo ministro de la Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Sánchez fue juramentado por el mandatario de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah.

Sánchez asume la conducción de Copeco con el "compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, preparación y respuesta ante emergencias".