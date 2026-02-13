Matute vuelve a Tegucigalpa, esta vez con su Disco Stereo Tour

Matute, la banda mexicana con casi dos décadas de trayectoria, vuelve al país el 20 de marzo con su gira Disco Stereo Tour, con la que ha recorrido ciudades de América y Europa.
La propuesta de esta parada musical es un repaso por los mejores éxitos de la música en español de los años 80 y 90, por lo que el repertorio será un himno a la nostalgia de esos años.
La gira Disco Stereo Tour no es solo un concierto, sino una celebración de la música y esos grandes temas que antes se disfrutaban en vinilo.
Si aún no ha adquirido sus boletos para este encuentro musical imperdible del 20 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum, aún está a tiempo de adquirirlos.
Los boletos están a la venta en www.bmthonduras.com. El valor de las entradas es de L 3,800 zona BMP, L 2,000 butaca y L 1,400 general.
La banda Matute cuenta con más de 270 millones de reproducciones en YouTube y ha conseguido un Disco de Oro por su trayectoria.
A lo largo de los años Matute ha realizado varias colaboraciones con artistas, y ha interpretado las canciones de grandes figuras de la música.
Sus integrantes son Jorge D'Alessio (productor, vocalista, teclado), Ignacio "Nacho" Izeta (guitarra eléctrica, vocalista), Pepe Sánchez (teclado), Irving Regalado (batería), Tana Planter (vocalista, coros) y Paco "El Oso" Morales (bajo).
Después de su concierto en Honduras, Matute seguirá su ruta por Guatemala, México y Estados Unidos. 2026 ha marcado su regreso a Centroamérica.
La propuesta de Matute ya se escuchó en España, Londres y Francia.