Matute vuelve a Tegucigalpa, esta vez con su Disco Stereo Tour

Tras su paso por la capital hondureña con su Party Monster Tour en 2024, la banda mexicana vuelve a tierras catrachas con su nueva gira, el 20 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 16:24
1 de 10

Matute, la banda mexicana con casi dos décadas de trayectoria, vuelve al país el 20 de marzo con su gira Disco Stereo Tour, con la que ha recorrido ciudades de América y Europa.

 Foto: Instagram Matute
2 de 10

La propuesta de esta parada musical es un repaso por los mejores éxitos de la música en español de los años 80 y 90, por lo que el repertorio será un himno a la nostalgia de esos años.

 Foto: Instagram Matute
3 de 10

La gira Disco Stereo Tour no es solo un concierto, sino una celebración de la música y esos grandes temas que antes se disfrutaban en vinilo.

Foto: Instagram Matute
4 de 10

Si aún no ha adquirido sus boletos para este encuentro musical imperdible del 20 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum, aún está a tiempo de adquirirlos.

 Foto: Instagram Matute
5 de 10

Los boletos están a la venta en www.bmthonduras.com. El valor de las entradas es de L 3,800 zona BMP, L 2,000 butaca y L 1,400 general.

 Foto: Instagram Matute
6 de 10

La banda Matute cuenta con más de 270 millones de reproducciones en YouTube y ha conseguido un Disco de Oro por su trayectoria.

 Foto: Instagram Matute
7 de 10

A lo largo de los años Matute ha realizado varias colaboraciones con artistas, y ha interpretado las canciones de grandes figuras de la música.

 Foto: Instagram Matute
8 de 10

Sus integrantes son Jorge D'Alessio (productor, vocalista, teclado), Ignacio "Nacho" Izeta (guitarra eléctrica, vocalista), Pepe Sánchez (teclado), Irving Regalado (batería), Tana Planter (vocalista, coros) y Paco "El Oso" Morales (bajo).

 Foto: Instagram Matute
9 de 10

Después de su concierto en Honduras, Matute seguirá su ruta por Guatemala, México y Estados Unidos. 2026 ha marcado su regreso a Centroamérica.

 Foto: Instagram Matute
10 de 10

La propuesta de Matute ya se escuchó en España, Londres y Francia.

 Foto: Instagram Matute
