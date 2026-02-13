Quién es Hugo García, el modelo peruano que espera un bebé con Isabella Ladera

Isabella Ladera anunció este viernes su segundo embarazo junto al modelo peruano Hugo García, quien se convierte así en el padre de su futuro bebé.
El anuncio generó curiosidad sobre la identidad de García, figura del entretenimiento latinoamericano con presencia en redes sociales.
Hugo García es un modelo y personalidad televisiva originaria de Perú, reconocido por su participación en el reality de competencia física "Esto es Guerra".
Desde 2015, el programa ha servido como plataforma para talentos del entretenimiento en el país andino, donde García alcanzó notoriedad pública.
El modelo cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, plataforma donde comparte contenido relacionado con el entrenamiento, la vida saludable, los viajes y las actividades al aire libre.
Su perfil lo ha posicionado como una figura influyente en el ámbito del fitness y el estilo de vida.
La relación entre Ladera y García tomó fuerza durante el último año, luego de coincidir en eventos internacionales y comenzar a compartir momentos juntos en redes sociales.
Según versiones cercanas a la pareja, ambos se conocieron en un evento de la Fórmula 1, donde iniciaron el contacto que posteriormente se transformó en una relación sentimental. La historia cobró mayor relevancia en septiembre de 2025, cuando Ladera estuvo en el centro de una polémica tras la filtración de un video íntimo con el cantante colombiano Beéle, su expareja.
En ese momento, García habría sido una de las primeras personas en enterarse de la situación y en brindarle apoyo a la influencer. En mensajes de julio de ese año, la propia Ladera explicó que ya había hablado con su familia y con su pareja para prepararse ante la posible difusión del material, lo que dejó ver el respaldo que recibió.
Este será el segundo hijo de Isabella Ladera, quien ya es madre de una niña de aproximadamente siete años. La influencer venezolana, que acumula una amplia comunidad de seguidores que siguen de cerca su vida personal y profesional, inicia así una nueva etapa acompañada de García.