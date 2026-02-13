"Como agua para chocolate" Temporada 2: Fecha de estreno en HBO Max y qué esperar

“La verdadera revolución inicia desde las cocinas (...) Eso es lo más importante de retratar en esta historia: ver cómo Tita lo revoluciona todo desde el interior y cómo rompe esas tradiciones que son las que detienen a esta familia”, cuenta Baida a EFE sobre este período atravesado por la dictadura, en el que la mujer se levantó en armas, pero también transformó costumbres.