Pepe Aguilar niega que agresión en Zacatecas fuera contra Ángela Aguilar y Nodal

Pepe Aguilar desmintió que él o su familia fueran víctimas de un ataque directo tras reportarse una agresión armada en el municipio de Villanueva, Zacatecas.
El cantante emitió un comunicado público para aclarar la situación luego de que circularan rumores en redes sociales sobre un presunto atentado contra Christian Nodal y Ángela Aguilar.
"Contrario a lo que muchos medios están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien", expresó el intérprete, quien negó categóricamente que la agresión estuviera dirigida contra su hija Ángela o su entorno cercano.
Según los primeros reportes difundidos en redes sociales, se habría registrado una agresión armada contra un convoy que supuestamente transportaba a miembros de la familia Aguilar mientras circulaban por la zona de Tayahua.
La información, que se viralizó rápidamente, señalaba detonaciones de arma de fuego y la intervención de escoltas.
Pepe Aguilar precisó que el incidente corresponde a un operativo de seguridad que actualmente desarrollan las autoridades estatales en la zona cercana al rancho familiar. "En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento", indicó.
El cantante aprovechó el mensaje para expresar su preocupación por la situación de seguridad en el estado. "Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas", finalizó.
Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones al respecto. La última actividad de ambos en Instagram data de aproximadamente tres horas antes del comunicado de Pepe Aguilar. El intérprete publicó una fotografía frente al espejo, mientras que la cantante compartió un video junto a Gordo, la mascota familiar.
Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, publicó horas antes que se encontraba en un rancho cercano a la Ciudad de México, lo que sugiere que no habría estado presente durante el incidente reportado en Zacatecas.
El rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar ubicado en Zacatecas, fue construido por Antonio Aguilar como muestra de amor a Flor Silvestre. El lugar cuenta con una casona principal, capilla, establos, amplios jardines y lienzo charro, y es utilizado por la familia como residencia cuando se encuentran en México.