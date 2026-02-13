Pepe Aguilar niega que agresión en Zacatecas fuera contra Ángela Aguilar y Nodal

Pepe Aguilar precisó que el incidente corresponde a un operativo de seguridad que actualmente desarrollan las autoridades estatales en la zona cercana al rancho familiar. "En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento", indicó.