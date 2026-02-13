  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Patricia Manterola celebra 15 años de amor con "Tú y Yo": Así es su video más íntimo junto a su esposo

La artista mexicana Patricia Manterola celebra 15 años de matrimonio con el lanzamiento de "Tú y Yo", un nuevo sencillo que explora la intimidad y el magnetismo de su relación

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 13:09
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
1 de 10

La cantante y actriz mexicana Patricia Manterola presentó su nuevo sencillo ‘Tú y Yo’, una canción que apuesta por una atmósfera emocional e íntima para explorar la conexión entre dos personas a través del deseo, la complicidad y la atracción mutua.

 Foto: Instagram
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
2 de 10

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, el tema ofrece “una letra cargada de deseo, complicidad y magnetismo” que invita al oyente a sumergirse en una historia de amor en la que la entrega compartida ocupa el centro del relato.

 Foto: Instagram
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
3 de 10
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
4 de 10

Musicalmente, la pieza se mueve entre sonidos cálidos y contemporáneos que buscan reforzar esa sensación envolvente.

 Foto: Instagram
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
5 de 10

El lanzamiento supone, según la información, un nuevo paso en la trayectoria artística de la intérprete, consolidando su identidad musical y su capacidad para conectar con el público desde lo emocional, manteniendo “sofisticación, estilo y autenticidad”.

 Foto: Instagram
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
6 de 10
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
7 de 10

La artista vincula además el sencillo a un momento personal, al señalar que el proyecto celebra los 15 años de su matrimonio.

 Foto: Instagram
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
8 de 10

En el videoclip -dirigido por el realizador mexicano Isi Sarfati- aparece junto a su esposo, Forrest Kolb, combinando imágenes actuales y pasadas como homenaje a su relación.

 Foto: Instagram
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
9 de 10
Patricia Manterola celebra 15 años de amor con Tú y Yo: Así es su video más íntimo junto a su esposo
10 de 10

La canción fue coescrita por Manterola y Catherine Balladares, mientras que la composición y producción corrieron a cargo de José Miguel Velázquez, conocido por su trabajo en éxitos de artistas como el español David Bisbal.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos