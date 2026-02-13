Isabella Ladera confiesa que está embarazada del modelo Hugo García

Lima, Perú.-La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera sorprendió este viernes 13 de febrero al anunciar a través de sus redes sociales que está embarazada de su segundo hijo, que tendrá en común con el modelo peruano Hugo García. Isabella Ladera confiesa que está embarazada , ha despertado una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores. Ladera utilizó una publicación en su cuenta de Instagram para revelar la feliz noticia bajo la frase “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, generando reacciones inmediatas entre sus fans y colegas del medio digital.

Este será el segundo hijo de Isabella, quien ya es madre de una niña llamada Mía Antonella, fruto de una relación anterior. Por su parte, Hugo García celebró la noticia, cumpliendo uno de sus sueños de convertirse en padre junto a su pareja. La relación entre Ladera y García se hizo pública a finales de 2025, después de varios meses de compartir momentos juntos en redes sociales y eventos internacionales. Desde entonces, la pareja se ha consolidado como una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento latino, con una base sólida de seguidores que celebran cada etapa de su vida.