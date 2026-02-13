Capturan a padre, abuelo y tío por abusar de una menor de 8 años en Sabanagrande

Sabanagrande, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a tres hombres, padre, abuelo y tío, que estarían vinculados al delito de agresión sexual contra una menor de 8 años en la aldea La Trinidad, en el municipio de Sabanagrande, en el departamento de Francisco Morazán.
Los hombres, de 86, 33 y 29 años, originarios y residentes en la zona cercana del arresto, fueron detenidos tras labores de vigilancia y seguimiento.
Según las autoridades, en diciembre de 2025 se recibió una denuncia anónima en la que se alertó sobre los abusos sexuales que sufría la menor de edad, por lo que se iniciaron las investigaciones.
Los trabajos de los agentes permitieron constatar que la víctima era agredida por su padre, en complicidad de su abuelo y su hermano.
La menor fue rescatada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y se encuentra bajo la protección del Estado.
Padre, abuelo y tío fueron remitidos a los juzgados correspondientes para enfrentarse a la ley por el delito de agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una menor.