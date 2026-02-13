  1. Inicio
Capturan a padre, abuelo y tío por abusar de una menor de 8 años en Sabanagrande

Las autoridades recibieron una llamada anónima sobre los abusos a los que estaba siendo sometida la menor de 8 años de parte de su padre, abuelo y tío

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 11:03
El padre de la menor cometía los abusos en complicidad con su abuelo y tío.

Foto: Cortesía Policía Nacional

Sabanagrande, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a tres hombres, padre, abuelo y tío, que estarían vinculados al delito de agresión sexual contra una menor de 8 años en la aldea La Trinidad, en el municipio de Sabanagrande, en el departamento de Francisco Morazán.

Los hombres, de 86, 33 y 29 años, originarios y residentes en la zona cercana del arresto, fueron detenidos tras labores de vigilancia y seguimiento.

Según las autoridades, en diciembre de 2025 se recibió una denuncia anónima en la que se alertó sobre los abusos sexuales que sufría la menor de edad, por lo que se iniciaron las investigaciones.

Los trabajos de los agentes permitieron constatar que la víctima era agredida por su padre, en complicidad de su abuelo y su hermano.

La menor fue rescatada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y se encuentra bajo la protección del Estado.

Padre, abuelo y tío fueron remitidos a los juzgados correspondientes para enfrentarse a la ley por el delito de agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una menor.

