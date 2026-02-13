Capturan a padre, abuelo y tío por abusar de una menor de 8 años en Sabanagrande

Sabanagrande, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a tres hombres, padre, abuelo y tío, que estarían vinculados al delito de agresión sexual contra una menor de 8 años en la aldea La Trinidad, en el municipio de Sabanagrande, en el departamento de Francisco Morazán.

Los hombres, de 86, 33 y 29 años, originarios y residentes en la zona cercana del arresto, fueron detenidos tras labores de vigilancia y seguimiento.

Según las autoridades, en diciembre de 2025 se recibió una denuncia anónima en la que se alertó sobre los abusos sexuales que sufría la menor de edad, por lo que se iniciaron las investigaciones.