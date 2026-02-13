Salud condena saqueo de equipo tecnológico en el Alonso Suazo

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Salud condenó de forma enérgica el ingreso de ladrones a las bodegas del Centro de Salud Alonso Suazo, en Tegucigalpa, donde en las últimas horas se reportó la sustracción de equipo informático, incluyendo computadoras utilizadas para la atención y gestión de servicios médicos.

El hecho genera preocupación por el impacto operativo en uno de los establecimientos de salud de alta demanda en la capital.

A través de un comunicado oficial, la institución rechazó “cualquier acción que atente contra la seguridad de las instalaciones sanitarias, el personal de salud y la población”, y reafirmó su compromiso de resguardar los espacios destinados a la atención ciudadana, además, subraya que este tipo de incidentes afecta directamente la capacidad de respuesta del sistema público.

Según la información oficial, tras confirmarse el robo se activó de inmediato la coordinación con las autoridades de seguridad del Estado. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las responsabilidades penales del caso.