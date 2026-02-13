¿Cuánto subirán los combustibles este lunes en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.-Los aumentos a los derivados del petróleo en el mercado hondureño continúan. Este lunes, a partir de las 6:00 de la mañana, los precios en bomba subirán entre 1.47 y 2.21 lempiras por galón para las gasolinas, diésel y querosina en el Distrito Central, según lo anunció este día viernes la Secretaría de Energía (Sen).
El refinado que menos se incrementará es el gas licuado vehicular con 25 centavos por galón. Esas variaciones responden a los movimientos de los carburantes en el mercado internacional, sobre todo en Nueva York.
También impacta la devaluación del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira ante el dólar en la subasta del Banco Central de Honduras (BCH).
Nuevos precios
La estructura de precios anunciada por la Sen indica que el precio más alto corresponde a la querosina con 2.21 lempiras por galón y su nuevo precio en la capital de la República será de L80.42.
El precio vigente es de 78.21 lempiras por galón. La gasolina superior de 95 octanos pasará de 102.45 a 104.36 lempiras por galón, con una subida de L2.02.
El diésel aumentará 1.49 lempiras y, por ende, el precio en bomba pasará de L86.60 a L88.09 en las gasolineras de Tegucigalpa y Comayagüela.
La gasolina regular de 91 octanos aumentará de 92.16 a 93.63 lempiras por galón, con un ajuste de L1.47.
El refinado que subirá 25 centavos y, por ende, los consumidores pagarán de L44.39 a L44.64.
El gobierno mantiene el subsidio parcial de 50% a la gasolina regular y al diésel.
El gas licuado propano de 25 libras mantiene el subsidio hasta abril próximo.