¿Cuánto subirán los combustibles este lunes en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.-Los aumentos a los derivados del petróleo en el mercado hondureño continúan. Este lunes, a partir de las 6:00 de la mañana, los precios en bomba subirán entre 1.47 y 2.21 lempiras por galón para las gasolinas, diésel y querosina en el Distrito Central, según lo anunció este día viernes la Secretaría de Energía (Sen).

El refinado que menos se incrementará es el gas licuado vehicular con 25 centavos por galón. Esas variaciones responden a los movimientos de los carburantes en el mercado internacional, sobre todo en Nueva York.

También impacta la devaluación del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira ante el dólar en la subasta del Banco Central de Honduras (BCH).