  1. Inicio
  2. · Honduras

Ana Paola Hall se solidariza con Cossette López y denuncian el infierno vivido en el proceso electoral

Los mensajes reactivan el debate sobre la crisis postelectoral de 2025, la independencia de las instituciones y la necesidad de esclarecer responsabilidades

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 09:47
Ana Paola Hall se solidariza con Cossette López y denuncian el infierno vivido en el proceso electoral

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, se solidarizó con Cossette López.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció públicamente que durante el proceso electoral de 2025 se registraron actos de acoso y presiones contra integrantes del pleno, incluyendo a sus hijas, en un contexto que calificó como un intento de vulnerar el orden democrático del país y también se solidarizó con la consejera Cossette López.

Hall sostuvo que “se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”, asegurando que no se trató de hechos aislados, sino de acciones coordinadas para impedir la declaratoria de elecciones. Señaló que ambas enfrentaron ataques constantes mientras cumplían con la organización y defensa de los comicios, en medio de un ambiente de alta conflictividad política.

En su pronunciamiento, la consejera presidenta indicó que hubo campañas de odio, presiones y episodios de violencia sin límites, y advirtió que lo ocurrido no debe minimizarse ni quedar en el olvido. “La democracia no es un libro al que se le pasa la página cuando incomoda”, expresó, al pedir que se sienten precedentes claros para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Carlos Cano será el jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso

Por su parte, Cossette López emitió un mensaje separado en el que abordó la discusión sobre posibles juicios políticos y la actuación del sistema de justicia tras las elecciones de 2025. En su declaración, cuestionó a sectores que —según dijo— podrían favorecer la impunidad de quienes atentaron contra la institucionalidad democrática, y advirtió sobre las consecuencias de eventuales negociaciones políticas.

López afirmó que las demoras judiciales han impedido obtener respuestas a sus denuncias, señalando que han transcurrido más de 105 días sin resoluciones de los tribunales ante sus reclamos de justicia, planteados en su nombre y el de su hija. También sostuvo que algunas posturas públicas de respaldo contrastan con acciones que, a su juicio, bloquean avances en los procesos legales.

Ambos pronunciamientos reactivan el debate sobre la crisis postelectoral de 2025, la independencia de las instituciones y la necesidad de esclarecer responsabilidades.

Hasta la fecha no han abierto procesos derivados directamente de estas denuncias, mientras distintos sectores mantienen la discusión sobre eventuales responsabilidades políticas y judiciales.

Gerzon Velásquez: Hemos devuelto más del 90% de los vehículos de lujo rentados por Seguridad

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias