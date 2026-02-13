Ana Paola Hall se solidariza con Cossette López y denuncian el infierno vivido en el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció públicamente que durante el proceso electoral de 2025 se registraron actos de acoso y presiones contra integrantes del pleno, incluyendo a sus hijas, en un contexto que calificó como un intento de vulnerar el orden democrático del país y también se solidarizó con la consejera Cossette López.

Hall sostuvo que “se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”, asegurando que no se trató de hechos aislados, sino de acciones coordinadas para impedir la declaratoria de elecciones. Señaló que ambas enfrentaron ataques constantes mientras cumplían con la organización y defensa de los comicios, en medio de un ambiente de alta conflictividad política.

En su pronunciamiento, la consejera presidenta indicó que hubo campañas de odio, presiones y episodios de violencia sin límites, y advirtió que lo ocurrido no debe minimizarse ni quedar en el olvido. “La democracia no es un libro al que se le pasa la página cuando incomoda”, expresó, al pedir que se sienten precedentes claros para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.