Carlos Cano será el jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado por Olancho, Carlos Cano, será el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, tras lograr el respaldo mayoritario de los legisladores de su instituto político. El proceso de escogencia se desarrolló durante las últimas semanas mediante consensos y reuniones entre los congresistas nacionalistas, quienes optaron por una figura con experiencia política y trayectoria dentro del partido. Cano, quien ha ocupado cargos de liderazgo a nivel municipal y ahora en el Poder Legislativo, fue propuesto como el representante de la bancada en las discusiones parlamentarias.

“En estas semanas pasadas hemos estado platicando con las compañeras y compañeros diputados, buscando la persona que represente o tome la enorme responsabilidad de ser jefe de la bancada”, expresó Cano. El legislador explicó que el respaldo fue prácticamente unánime entre los miembros de la bancada nacionalista, integrada por 49 diputados propietarios. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE La decisión, aseguró, refleja un voto de confianza para dirigir la agenda política del Partido Nacional dentro del hemiciclo legislativo. Se aclaró que aún resta un procedimiento interno para oficializar su nombramiento. Según explicó, los nuevos estatutos del Partido Nacional establecen que la designación debe ser ratificada por el Comité Central, a través de una resolución formal que posteriormente será notificada a la junta directiva del Congreso Nacional.