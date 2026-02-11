Esposa de James Van Der Beek busca recaudar fondos tras muerte del intérprete

Texas, Estados Unidos.- La viuda del actor James Van Der Beek difundió una campaña de recaudación de fondos con una meta de 700 mil dólares para afrontar la situación económica familiar tras el fallecimiento del intérprete este miércoles 11 de febrero. Kimberly Van Der Beek compartió el enlace de GoFundMe en su cuenta de Instagram horas después de confirmar públicamente la muerte de su esposo. "Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en este momento. Con gratitud y el corazón roto", escribió la viuda en la red social.

El comunicado familiar había informado previamente que el protagonista de Dawson's Creek falleció de manera pacífica en su hogar de Texas a los 48 años, después de luchar contra un cáncer colorrectal en etapa 3 desde el verano de 2023. La página de la campaña describe al actor como un esposo, padre y amigo que marcó la vida de quienes lo rodeaban. El texto detalla que los gastos relacionados con el tratamiento prolongado contra el cáncer generaron una presión financiera considerable para la familia durante los últimos meses de vida del intérprete.

Según la información publicada en la plataforma, Kimberly y sus seis hijos enfrentan un panorama de incertidumbre económica. La familia busca permanecer en su vivienda actual y asegurar la continuidad escolar de los menores para mantener cierta estabilidad durante el proceso de duelo. Los organizadores de la iniciativa señalan que los fondos reunidos se destinarán a cubrir necesidades básicas, facturas pendientes y los costos educativos de Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, los seis hijos del matrimonio. "Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar estabilidad mientras reconstruyen sus vidas", indica el mensaje.

Esta campaña se suma a esfuerzos previos del propio Van Der Beek para afrontar los gastos médicos. A principios de 2025, el actor organizó una subasta de objetos personales vinculados a su carrera, incluyendo recuerdos de Dawson's Creek y prendas utilizadas en Varsity Blues. El objetivo entonces era colaborar con los tratamientos y apoyar a otras familias en circunstancias similares. En septiembre pasado, parte del elenco original de la serie que lo catapultó a la fama se reunió en un evento benéfico para recaudar fondos destinados a la familia. La convocatoria evidenció el lazo que mantuvo el actor con sus compañeros de reparto de la producción que se transmitió entre 1998 y 2003.