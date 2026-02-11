¿De qué murió el actor de Dawson's Creek, James Van Der Beek?

California, Estados Unidos.- James Van Der Beek, el famoso actor conocido por su papel de Dawson Leery en la serie 'Dawson's Creek', murió este miércoles a los 48 años después de una larga lucha contra el cáncer.

Fue a través de un mensaje en su cuenta de Instagram que la familia del artista confirmó su fallecimiento este miércoles 11 de febrero en horas de la mañana.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", indicó el comunicado.

"Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", finalizó el mensaje.