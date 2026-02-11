Muere James Van Der Beek, protagonista de Dawson's Creek, a los 48 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- James Van Der Beek falleció este miércoles 11 de febrero en su residencia de Texas. El actor tenía 48 años y desde 2024 enfrentaba un diagnóstico de cáncer colorrectal en estado avanzado. La confirmación del deceso provino del departamento forense del condado de Travis, según reportó TMZ en la tarde del miércoles. La familia del intérprete emitió un comunicado en el que expresó su dolor ante la pérdida. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", señaló el texto difundido por sus allegados.

Aunque la causa oficial de muerte aún no ha sido comunicada formalmente por las autoridades, el actor había hecho público su estado de salud en noviembre de 2024. El anuncio llegó después de que la revista People adelantara información sobre su condición médica, lo que obligó al actor a compartir la noticia antes de lo planeado.

La batalla contra la enfermedad marcó los últimos meses de vida del intérprete. A finales de 2024 se había programado un reencuentro del reparto de Dawson's Creek para celebrar los más de veinte años del final de la serie. Van Der Beek confirmó su participación inicial, pero semanas después tuvo que cancelar su asistencia debido a complicaciones relacionadas con su tratamiento médico. El encuentro finalmente se realizó sin su presencia, en lo que sería una de las últimas veces que sus compañeros de elenco hablarían públicamente sobre él. Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut. Desde joven mostró inclinación por la actuación y debutó profesionalmente en el teatro Off-Broadway antes de trasladarse a Los Ángeles para buscar oportunidades en cine y televisión. Su primer trabajo destacado llegó en 1998 con la película Varsity Blues, donde interpretó a un quarterback de preparatoria en un pueblo de Texas obsesionado con el fútbol americano. El filme se convirtió en un éxito moderado de taquilla y posicionó al actor como una promesa juvenil de Hollywood. Ese mismo año comenzó a protagonizar Dawson's Creek, la serie que definiría su carrera. El drama adolescente creado por Kevin Williamson se emitió durante seis temporadas entre 1998 y 2003 y se convirtió en un fenómeno cultural. Van Der Beek interpretó a Dawson Leery, un joven soñador obsesionado con el cine que navegaba las complejidades de la amistad, el amor y la identidad en un pequeño pueblo costero de Massachusetts. La serie abordó temas que en aquel momento resultaban arriesgados para la televisión abierta, desde la sexualidad adolescente hasta la salud mental, y resonó profundamente con una generación de espectadores.