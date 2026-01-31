¿Cuándo será el funeral de Catherine O'Hara? La familia confirma ceremonia privada

Los Ángeles, Estados Unidos.- El equipo de la actriz confirmó que la familia celebrará una ceremonia privada en los próximos días. Su viudo Bo Welch y sus dos hijos organizarán el homenaje. La familia de Catherine O'Hara ha confirmado que celebrará una "celebración de vida" privada tras el fallecimiento de la actriz el viernes a los 71 años en Los Ángeles. El equipo de representación de la intérprete proporcionó un obituario oficial en el que se detalla que la ceremonia tendrá lugar en fecha próxima con la asistencia de su círculo más cercano.

El acto contará con la presencia de Bo Welch, viudo de O'Hara tras 33 años de matrimonio, y sus dos hijos, Matthew y Luke. La actriz, reconocida por sus papeles en las dos primeras películas de 'Mi Pobre Angelito' y en la serie 'Schitt's Creek', murió tras una breve enfermedad cuya naturaleza no ha sido revelada. Según un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, O'Hara fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario durante la madrugada del viernes en estado grave, donde posteriormente falleció. Las causas específicas del deceso no han trascendido, aunque se sabe que la actriz padecía dextrocardia, una condición médica poco frecuente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.