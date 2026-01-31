¿Cuándo será el funeral de Catherine O'Hara? La familia confirma ceremonia privada

Los Ángeles, Estados Unidos.- El equipo de la actriz confirmó que la familia celebrará una ceremonia privada en los próximos días. Su viudo Bo Welch y sus dos hijos organizarán el homenaje.
La familia de Catherine O'Hara ha confirmado que celebrará una "celebración de vida" privada tras el fallecimiento de la actriz el viernes a los 71 años en Los Ángeles. El equipo de representación de la intérprete proporcionó un obituario oficial en el que se detalla que la ceremonia tendrá lugar en fecha próxima con la asistencia de su círculo más cercano.
El acto contará con la presencia de Bo Welch, viudo de O'Hara tras 33 años de matrimonio, y sus dos hijos, Matthew y Luke. La actriz, reconocida por sus papeles en las dos primeras películas de 'Mi Pobre Angelito' y en la serie 'Schitt's Creek', murió tras una breve enfermedad cuya naturaleza no ha sido revelada.
Según un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, O'Hara fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario durante la madrugada del viernes en estado grave, donde posteriormente falleció. Las causas específicas del deceso no han trascendido, aunque se sabe que la actriz padecía dextrocardia, una condición médica poco frecuente.
O'Hara fue vista por última vez en público en septiembre de 2025 durante la fiesta de los Emmy de Apple TV+ en Los Ángeles, donde celebró junto a Seth Rogen el éxito de su serie 'The Studio'.
Rogen publicó un tributo en Instagram tras conocerse la noticia: "Realmente no sé qué decir... Le dije a O'Hara cuando la conocí que pensaba que era la persona más divertida que había tenido el placer de ver en pantalla".
El actor y productor añadió: "'Mi Pobre Angelito' fue la película que me hizo querer hacer películas. Trabajar con ella fue un verdadero honor. Era hilarante, amable, intuitiva, generosa... me hizo querer que nuestro programa fuera lo suficientemente bueno como para ser digno de su presencia".
Macaulay Culkin, quien compartió pantalla con O'Hara en 'Mi Pobre Angelito', también dedicó unas palabras a quien interpretó a su madre en la ficción: "Pensé que teníamos tiempo. Quería más". El actor concluyó: "Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te amo. Te veré después".
Desde su muerte, compañeros de 'Schitt's Creek' y de otras producciones han expresado públicamente su pesar por la pérdida de la actriz canadiense, cuya carrera se extendió por más de cinco décadas en cine y televisión.