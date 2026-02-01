¿Cuántos millones de dólares perdió Teófimo López al caer derrotado ante Shakur Stevenson? Esto es lo que se conoce sobre el premio que estaba en disputa la noche del 31 de enero.
Shakur Stevenson confirmó por qué es considerado uno de los boxeadores más técnicos y completos de la actualidad al derrotar a Teófimo López en una pelea que acaparó la atención del mundo del boxeo.
El estadounidense ganó por decisión unánime al finalizar los 12 rounds. El hondureño de 28 años cedió el título mundial de Ring y superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Ahora su récord quedó con 20 victorias en 22 combates, dos derrotas y 13 nocauts.
Del otro lado Shakur Stevenson, invicto y dueño de un boxeo quirúrgico. Con 25 triunfos sin derrota, el campeón en dos divisiones es considerado uno de los mejores defensores de la actualidad y mantiene su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo a sus 28 años.
Desde el inicio del combate, Stevenson dejó claro su plan: dominar la distancia, utilizar su veloz jab y neutralizar la potencia de López con una defensa impecable. Round tras round, el campeón fue construyendo su triunfo con golpes claros y movimientos laterales que frustraron los intentos ofensivos de “The Takeover”.
Teófimo López intentó cambiar el rumbo del combate presionando y buscando el golpe decisivo, pero se encontró con un Stevenson sólido, sereno y tácticamente superior.
Las estadísticas reflejan con claridad el dominio de Stevenson. Según cifras del combate, Shakur conecta aproximadamente 170 golpes de 520 lanzados, con una efectividad cercana al 33%, destacando el uso del jab, con más de 90 impactos.
Aunque no hubo un anuncio oficial de los promotores o las redes de televisión, los medios de comunicación especializados en negocios deportivos estimaban que la bolsa total para el evento podría estar entre 15 y 25 millones de dólares, dependiendo del volumen de ventas y acuerdos comerciales.
En peleas anteriores, Teofimo López ha reportado ganancias de alrededor de 5 a 7 millones de dólares cuando ha encabezado eventos internacionales. Mientras tanto, Shakur Stevenson ha ganado carteras que oscilan entre 3 y 5 millones de dólares, con un crecimiento constante en sus últimos contratos.
Si el evento se desempeña bien en ventas, el ganador podría superar la barrera de 8 a 10 millones de dólares, incluidos los incentivos, mientras que el perdedor permanecería en un rango más bajo, pero aún multimillonario.