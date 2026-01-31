  1. Inicio
Lindas chicas, el error de Espinel y e increíble tropiezo de Olimpia ante Juticalpa en el Nacional

El equipo merengue salió a este partidos con la "banca" y al final lo terminó pagando caro

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 19:01
1 de 21

Olimpia empató este sábado ante Juticalpa FC por la jornada 3 de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: Marvin Salgado / EL HERALDO.
2 de 21

Juticalpa FC llegó a eso de las 5:00 de la noche al estadio Nacional Chelato Uclés. Denovan Torres encabezó la delegación canechera.

3 de 21

El profesor Humberto Rivera sorprendió al llegar con un look elegante para dirigir a Juticalpa ante Olimpia.

4 de 21

Minutos más tarde llegó el bicampeón de Honduras, Olimpia, con todas sus figuras.

5 de 21

El técnico Eduardo Espinel fue solicitado por la afición y no dudó en firmarle la camiseta a este pequeño fanático.

6 de 21

El Nacional Chelato Culés ha estado en el ojo del huracán en los últimos días debido a las fallas en el alumbrado. Hoy se muestra funcionando al cien por ciento.

7 de 21

José Mario Pinto llegó con el resto de sus compañeros, pese a ser una de las posibles bajas para este Clausura 2026.

8 de 21

Una poca cantidad de aficionados llegaron al coloso capitalino a pesar de que el partido se jugó en buen horario.

Foto: Cortesía.
9 de 21

Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de partidos del Olimpia.

10 de 21

Olimpia utilizó su "equipo B" para este partido por la jornada 3 de la Liga Nacional de Honduras. Este fue su 11 titulat: 1- Édrick Menjívar; 44- Edwin Lobo, 40- Clinton Bennett, 3- Facundo Queiroz, 5- Elison Rivas; 32- Agustín Mulet, 18- José Raúl García, 21- Josman Figueroa, 12- Maynor Arzú; 77- David Flores y 27- Jerry Bengtson.
11 de 21

Así salió Juticalpa FC: 1- Denovan Torres; 27- Wisdom Quaye, 24- Fabricio Silva, 6- Júnior García, 28- Axel Gómez; 3- Jair Medrano, 16- Jervin Gutiérrez, 20- Roger Gonzáles, 7- Aldo Fajardo, 10- Marcelo Canales, 11- Luis Hurtado.
12 de 21

Olimpia abrió el marcador al minuto 25 del partido: David Flores la mandó a guardar tras cabecear de palomita en el área del Juticalpa.
13 de 21

El joven delantero anotó su primer gol con la camiseta del Olimpia en primera división.

14 de 21

Juticalpa FC reaccionó rápido. Al minuto 35, Yair Medrano dio un tremendo pase para Aldo Fajardo que liquidó con la derecha el arco de Édrick Menjívar.
15 de 21

Maynor Arzú se ganó la tarjeta amarilla por conducta antideportiva.
16 de 21

El partido estuve trabado en la segunda mitad y ambos buscaban anotar el gol del triunfo.

17 de 21

Al minuto 75, Eduardo Espinel metió a los titulares, y Kevin Guity no falló en la cita tras doblegar de cabeza la portería de Denovan Torres. Jorge Álvarez envió un centro espectacular.
18 de 21

El gol desató la locura en el estadio Nacional Chelato Uclés.

19 de 21

Pero lo peor para los leones sucedió minutos más tarde. Josué Villafranca aprovechó una gran jugada colectiva al minuto 90 y terminó poniendo el 2-2 final del juego.

20 de 21

Tristeza total en los jugadores del Olimpia.

21 de 21
