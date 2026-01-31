Teófimo López vs Shakur Stevenson: Lo que dicen en redes previo a la gran pelea de boxeo

El boxeador hondureño Teófimo López se enfrenta esta noche a Shakur Stevenson en una pelea histórica en el Madison Square Garden. Así reaccionan en redes previo a esta velada.
En @FightHubTV advierten a Teófimo López de lo que puede encontrar frente a Shakur Stevenson.
@CoachRodHill tiene claro que el hondureño logrará el importante triunfo sobre el ring.
El catracho Jorge Lagos comentó en Facebook que el apoyo será total para Teófimo López.
@MiddletonGe0rge Tiene opiniones divididas sobre el combate de esta noche en la ciudad de Nueva York.
Avisa a Teófimo López que debe vencerlo por nocaut o de lo contrario Shakur será el vencedor.
"Teofimo es muy bueno, talentoso, explosivo y físico, no es un charlatán", citó @MagicM_MMABets.
El diario inglés destaca la pelea y los informa de lo que puede suceder al finalizar el combate.
El experto @boxingrich también le dio posibilidades a Teófimo de ganarle a Shakur esta noche.
@xx_shi_ka confía que Shakur Stevenson será el gran ganador de esta noche.
@HappyVibesWorld También mira como vencedor al estadounidense sobre el catracho.
En Panamá también están pendientes de combate a desarrollarse en el Madison Square Garden.
Más presión para el boxeador estadounidense para la pelea de hoy en New York.
Vaticina la victoria del The Takeover frente al invicto Shakur Stevenson.
Para @edgartvera el triunfador será el hijo de padres hondureños Teófimo López.
Los latinos levantan la mano para que Teófimo López logre el triunfo sobre Shakur Stevenson.