Fichajes: Motagua suma alta y Olimpia adquiere joven promesa; futuro de José Mario Pinto y Arriaga

Legionarios son codiciados; Olimpia y Motagua suman refuerzos. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Javier Rivera - El panameño no se mueve del Marathón tras renovar su contrato. El cuadro verdolaga lo hizo oficial mediante sus redes sociales.
Mathías Vázquez - La joven promesa hondureña salió de Motagua y ahora fue presentado como nuevo jugador del FC Cincinnati 2 de la MLS Next Pro.
Keyrol Figueroa - El atacante hondureño ha vivido días intensos en el mercado de fichajes. El Elche de España, el Charlotte , New York Red Bulls, Bristol City y Oporto sondean su fichaje.
Rodrigo de Olivera - El atacante uruguayo ya debutó con Motagua tras fuerte polémica con Olancho FC por su fichaje.
Marvin "La Flecha" Bernárdez - El veloz atacante fue presentado por el Estrella Roja, equipo de Islas de la Bahía. Anteriormente militó en Olimpia y CDS Vida.
Iván Zelaya - El lateral hondureño firmó contrato con el Paysandú de la segunda división de Uruguay. Es una de las promesas catrachas para el futuro.
Marlon Licona - El portero hondureño no se mueve del Motagua. El técnico Javier López adelantó que el guardián catracho se queda.
Yorman Valencia - El ecuatoriano se convirtió en nuevo refuerzo del Génesis PN de la Liga Nacional de Honduras.
Kervin Arriaga - EL HERALDO conoció que el volante hondureño no se mueve del Levante de España. El mediocampista tiene una lesión que lo ha apartado de la titularidad del cuadro Levante.
Julio Dicaprio - EL HERALDO conoció en exclusiva que el lateral izquierdo está a un paso de convertirse en refuerzo de Real España. Llegaría en condición de préstamo desde el Plaza Amador. Fue mundialista en Chile con los canaleros.
Andy Hernández - Motagua anunció la renovación de contrato del atacante zurdo, quien es nuevo refuerzo del mimado para el Clausura.
Aaron Barrios - El joven jugador renovó su contrato con el FC Motagua. El atacante llegó procedente del Estrella Roja de Danlí, pero su ficha le pertenece al ciclón.
José Mario Pinto - Olimpia tiene contemplado renovar por dos años más al atacante hondureño, que aún tiene contrato con el equipo. EL HERALDO conoció que el campeón de Liga Nacional cuenta con Pinto hasta mayo del presente año. Banfield lo sigue sondeando.
Hendry Daniel Cigüenza Rivera - El joven futbolista ha firmado oficialmente con el Club Deportivo Olimpia Reservas por un período de dos años. Tiene 16 años de edad y es de Islas de la Bahía.
Oliver Morazán - El volante hondureño es nuevo fichaje del Honduras de El Progreso tras salir del Génesis PN. Ahora jugará en la segunda división de Liga Nacional.
Diego Ledesma - Juticalpa FC oficializó el fichaje del delantero argentino, quien fue jugador del Motagua en torneos recientes.