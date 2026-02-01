  1. Inicio
Diputado Rashid Mejía acusa a Fausto Cálix de no devolver prado del Estado

Hasta el momento, el exdirector de aduanas, Fausto Cálix no se ha pronunciado al respecto sobre la denuncia

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 14:24
Rashid Mejía hizo la acusación contra el exdirector de Aduanas, Fausto Cálix.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales se desató una polémica, ya que el diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, acusó al exministro Fausto Cálix de no entregar una camioneta prado del Estado.

Cálix tenía una camioneta asignada por el Estado como director de Aduanas y en redes sociales han manifestado que el auto sigue en su residencia.

En varias oportunidades, Cálix dijo que no tenía vehículo y se movilizaba en el transporte que el Estado le había asignado.

“Hey, Fausto Cálix, devolvé la Prado, dijiste que no era tuyo o es que se te encarnó el lujo que tanto odiabas?”, escribió Mejía en la red social.

El tuit de Rashid Mejía no tuvo respuesta y Fausto Cálix no se ha pronunciado hasta la tarde de este 1 de febrero.

De su lado, la joven dirigente liberal, Julia Talbott, escribió sobre el tema: “Dicen que estos vehículos se mantienen en la casa -de lujo- de Fausto Cálix. Según señalamientos de los vecinos, una de dos: o no los quiere entregar al nuevo gobierno, o era mentira que eran rentados y son de él, lo que sería más preocupante porque ¿de dónde sacó tanto dinero?”.

Fausto Cálix salió del poder junto al gobierno de Xiomara Castro el 26 de enero reciente.

En las últimas horas, la designada presidencial María Antonieta Mejía, aseguró que unos 1,400 millones de lempiras gastó el gobierno de Xiomara Castro por concepto de vehículos rentados.

